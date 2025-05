Le Dislog Maroc Padel Masters revient à Casablanca du 16 au 18 mai 2025

Après le succès de sa première édition en avril, le Dislog Maroc Padel Masters (DMPM) fait son retour du 16 au 18 mai 2025 au prestigieux Club Paradise de Casablanca. Cet événement réunira plus de 220 joueuses et joueurs marocains et internationaux dans un cadre en bord de mer, offrant à la fois compétition de haut niveau, gastronomie, shopping et animations pour tous les publics.

Un circuit en pleine expansion

Créé en 2022 sous le nom de Maroc Padel Masters (MPM), le circuit est devenu la référence nationale du padel, avec 23 événements organisés sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine de Tennis (FRMT). En mars 2025, un partenariat stratégique avec Dislog Group a donné naissance au DMPM, renforçant son rayonnement. L’édition d’avril a connu un franc succès en termes d’affluence, de qualité de jeu et d’organisation, confirmant l’ambition du circuit. L’étape de mai s’inscrit dans cette dynamique de montée en gamme.

Une compétition sportive de haut niveau

Pour la première fois, le tournoi inclura une compétition féminine avec le lancement du P500 Elite Femmes, illustrant le développement du padel féminin au Maroc. Deux autres épreuves sont également au programme : un P100 Hommes ouvert à tous, et un P1000 Elite Hommes réservé aux meilleurs joueurs nationaux. L’édition précédente avait accueilli environ 2 500 visiteurs en trois jours, dans une ambiance festive et conviviale, avec la participation de joueurs classés dans le Top 170 mondial.

Un village lifestyle immersif

Le DMPM est bien plus qu’un simple tournoi. Trois espaces composent le village du Club Paradise :

* un food court 100 % cashless, proposant une restauration variée avec des enseignes reconnues comme Le Petit Italien, Kool Smoothie, Japy, Oh My Bun, Mayli Glacier ou Bacari Crêperie

* une zone commerciale, mettant en avant des marques marocaines autour d’une capsule estivale mêlant mode et accessoires

* un espace détente et animations, incluant une aire de jeux pour enfants, des concerts en live et des activités interactives

Une organisation rigoureuse et des partenaires engagés

Organisé par des équipes expérimentées dans les grands festivals nationaux, l’événement respecte des standards internationaux. Il est soutenu par des partenaires stratégiques tels que Dislog Group (partenaire titre), BeSport, Bullpadel, Sidi Ali, Air France, Garden Box, Sandbox, WBGroup, Sportym, Academia Nacho Payan, HB Center, Tendansia, entre autres.

Un événement à suivre sur place et en ligne

Les demi-finales et finales du dimanche 18 mai seront diffusées en direct sur YouTube. Avec plus de 9 500 vues lors de la précédente édition, le DMPM confirme son engagement à rendre le padel accessible à tous.

À propos du Dislog Maroc Padel Masters (DMPM)

Lancé en 2022 sous le nom de Maroc Padel Masters (MPM), le circuit s’est rapidement imposé comme référence nationale grâce à ses 23 événements organisés en partenariat avec la FRMT. Le partenariat signé en mars 2025 avec Dislog Group a marqué un tournant, donnant naissance au DMPM, désormais événement majeur du padel au Maroc.