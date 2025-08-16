Météo Maroc: le temps qu’il fera ce dimanche 17 août

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 17 août 2025:

– Temps chaud à localement très chaud sur les plaines intérieures Nord et Centres, la vallée de Moulouya, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes et chaud sur l’Oriental. – Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur l’Ouest de la Méditerranée et les côtes Atlantiques. – Ondées et orages sur les Haut et Anti-Atlas, leurs versants Est et sur l’Est et le Sud des provinces sahariennes. – Rafales de vent assez fortes sur les plaines Centres, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 16/21°C sur les Haut et Moyen Atlas, les Hauts plateaux Orientaux et sur les côtes Centres, de 24/30°C sur le Sud-Est, le Sud des provinces sahariennes, le Saiss, les plaines intérieures, le Tangérois, et l’intérieur du Souss et de 20/26°C sur le reste du pays.

– Température en hausse sur la Méditerranée, le Tangérois et le Sud des provinces sahariennes.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée, localement belle à peu agitée entre Cap Spartel et Larache.

S.L.