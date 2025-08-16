Maroc. Les pharmaciens en colère : mobilisation nationale à partir du 18 août

Le Conseil national de la Confédération des syndicats de pharmaciens du Maroc a annoncé le lancement d’un programme de mobilisation à caractère progressif, qui débutera par le port du brassard noir par l’ensemble des pharmaciens du Royaume, à partir du lundi 18 août 2025 et jusqu’au 9 septembre 2025.

La Confédération a également décidé, dans un communiqué parvenu à Le Site Info, d’organiser un sit-in national de protestation devant le siège du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Rabat, le mardi 9 septembre 2025 à 12h00.

Les pharmaciens en colère expliquent que cette escalade intervient à la suite de la tenue du Conseil national de la Confédération, le jeudi 14 août 2025, pour examiner l’avenir du secteur pharmaceutique face au gel des conclusions du dialogue, engagé depuis plusieurs années avec le ministère de la Santé.

Selon eux, le ministère de tutelle renie ses engagements, ignore de façon répétée les revendications légitimes des pharmaciens, et adopte même des mesures menaçant la stabilité du réseau national des officines et perturbant l’ensemble du secteur.

Toujours selon la même source, cette décision d’escalade a été prise après l’épuisement de toutes les voies de dialogue sérieux avec les autorités gouvernementales concernées, en vue de débloquer la situation dans un esprit de responsabilité et d’équité.

La Confédération dénonce ainsi les décisions unilatérales du ministère et insiste sur l’application intégrale et sans conditions des accords issus du dialogue, reprochant au gouvernement de transformer leur mise en œuvre en un exercice d’attente et de procrastination devenu systématique.

La Confédération des syndicats de pharmaciens du Maroc a exprimé sa ferme condamnation de ces pratiques, qu’elle considère comme une menace directe pour l’avenir du secteur pharmaceutique, lequel constitue un service de santé stratégique au bénéfice du patient marocain et pour la stabilité du système national de santé.