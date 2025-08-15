Hausse du prix du poulet à Casablanca : les ménages en colère

Les prix du poulet ont connu une flambée spectaculaire à Casablanca, atteignant jusqu’à 24 dirhams dans certains quartiers, ce qui a suscité la colère des Marocains et des professionnels du secteur.

Un professionnel a indiqué, dans une déclaration à le Siteinfo, que les prix du poulet sur les marchés de gros ont fortement grimpé ce jeudi matin pour atteindre 22 dirhams, un niveau jamais enregistré ces dernières années.

Selon la même source, cette hausse vertigineuse serait due à la forte demande de la part des traiteurs, qui achètent le poulet en grande quantité pour les fêtes et les mariages.

Le même interlocuteur a ajouté que cette augmentation des prix perturbe les ménages marocains, car lorsque le prix de la viande rouge s’envole, les consommateurs se tournent vers la viande blanche. Mais face à ces hausses importantes, ils se retrouvent désormais dans l’incapacité de satisfaire leurs besoins en viande.