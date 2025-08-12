Achraf Hakimi : parce qu’il le vaut bien

Achraf Hakimi vit le paradoxe cruel du football moderne : atteindre le sommet de son art tout en voyant ses exploits pas suffisamment reconnus. Le latéral droit marocain sort d’une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain, ponctuée de buts décisifs en quarts, demi-finales et finale de Ligue des champions, un exploit rarissime pour un défenseur.

Il a façonné le destin européen du PSG et redéfini le rôle de son poste, prouvant qu’un latéral peut être à la fois un mur défensif et une arme fatale. Et je ne parle même pas de ses performances en sélection nationale… Peu de défenseurs, hormis Cannavaro en 2006, peuvent aujourd’hui revendiquer le Ballon d’Or avec autant de légitimité. Hakimi ne s’en cache pas : «Ce Ballon d’Or, je pense que je le mérite aussi». Une affirmation claire et assumée qui a fait grincer des dents.

Certains, au sein même de son club, redoutent que des votes en sa faveur ne privent Ousmane Dembélé de précieuses voix… et n’ouvrent un boulevard à Lamine Yamal. Et comme par hasard, ses affaires judiciaires refont la une en ce moment. Un timing qui interroge, tant il ressemble à une tentative de parasiter son image. Hakimi, lui, reste imperturbable : «Je n’ai rien à me reprocher… La vérité finira par éclater».

Sur le terrain, les chiffres et les images parlent pour lui. Avec le PSG comme avec les Lions de l’Atlas, il a été régulier, décisif et d’une justesse tactique implacable. Sa capacité à faire basculer les grands matchs, tout en maintenant une solidité défensive, fait de lui un joueur unique. Pourtant, depuis trop longtemps, le Ballon d’Or est confisqué par les attaquants, oubliant que les plus grandes conquêtes se bâtissent aussi derrière.

Hakimi incarne un football moderne, total, où un défenseur peut devenir l’homme des grands rendez-vous. Disons-le ouvertement : Achraf Hakimi ne devrait pas être privé du Ballon d’Or cette année. Parce qu’il a aussi de grandes valeurs.

Hicham Bennani