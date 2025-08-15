La Bourse de Casablanca termine en grise mine

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en grise mine vendredi, son indice principal, le MASI, perdant 0,07% à 19.845,09 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, ont reculé respectivement de 0,26% à 1.621,58 pts et de 0,05% à 1.354,31 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’est légèrement déprécié de 0,03% à 1.914,78 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont lâché respectivement 0,31% à 18.926,81 pts et 0,29% à 17.075,21 pts.