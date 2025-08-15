La Bourse de Casablanca ouvre en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges vendredi en hausse, son principal indice, le MASI, progressant de 0,30% à 19.919,17 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,29% à 1.630,50 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, gagnait 0,51% à 1.361,95 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’adjugeait 0,08% à 1.916,97 pts.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses étaient signées Société des Boissons du Maroc (+8,68% à 2.141 DH), Eqdom (+4,34% à 1.299 DH), M2M Group (+3,52% à 559 DH), Delta Holding (+2,35% à 87 DH) et IB Maroc.com (+2,32% à 78,99 DH).

En revanche, Maghreb Oxygène (-2,37% à 410,05 DH), Sonasid (-1,86% à 2.425 DH), CFG Bank (-1,57% à 244 DH), Label Vie (-1,56% à 4.872 DH) et Alliances (-1,34% à 538 DH) enregistraient les plus fortes baisses.

Mercredi, le MASI avait clôturé sur un repli de 0,13%.