Air Canada annule tous ses vols à partir de samedi

La compagnie aérienne Air Canada a indiqué, jeudi, qu’elle annulera tous ses vols à partir de samedi matin en l’absence d’une entente avec son personnel navigant commercial.

Le chef des opérations d’Air Canada, Mark Nasr, a précisé, lors d’une conférence de presse à Toronto, que le transporteur aérien devait annuler progressivement certains vols avant de suspendre tous les vols samedi matin.

Des dizaines de vols pourraient être annulés d’ici la fin de la journée de jeudi, avec 500 autres vols annulés qui s’ajouteraient d’ici la fin de la journée vendredi, a affirmé Nasr.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a informé, mercredi, la compagnie aérienne que ses membres vont faire grève dès samedi, si aucune entente de principe n’est conclue d’ici là au sujet des revendications du personnel navigant commercial.

L’arrêt complet des vols pourrait affecter près de 130.000 passagers par jour et les pertes pour Air Canada pourraient atteindre 50 millions de dollars par jour.

Les négociations entre le syndicat et le transporteur aérien achoppent sur le salaire des agents de bord et le travail non rémunéré lorsque les avions ne sont pas en vol.

Jeudi, la ministre fédérale de l’Emploi, Patty Hajdu, a appelé les deux parties à poursuivre les négociations jusqu’à ce qu’un accord soit conclu.

Plus tôt cette semaine, le SCFP avait écarté la possibilité d’accepter un arbitrage exécutoire, estimant qu’il s’agissait d’une tentative de l’employeur de priver les syndiqués de leurs droits.

Hajdu a assuré que des médiateurs fédéraux sont disposés et aptes à travailler avec les parties « 24 heures sur 24 jusqu’à ce qu’elles parviennent à un accord ».

« J’exhorte les deux parties à mettre leurs différends de côté, à revenir à la table des négociations et à conclure un accord dès maintenant pour les nombreux voyageurs qui comptent sur vous », a-t-elle ajouté.