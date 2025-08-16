Conduite dangereuse diffusée sur les réseaux sociaux : un jeune arrêté à Kénitra

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la brigade de la police judiciaire de Kénitra ont procédé, vendredi 15 août en début d’après-midi, à l’arrestation d’un individu âgé de 27 ans, soupçonné de conduite dangereuse et d’exhibition sur la voie publique, mettant ainsi en péril la sécurité des usagers de la route.

Le mis en cause s’était en effet adonné à des courses automobiles non autorisées sur la voie publique, conduisant à une vitesse excessive et de manière ostentatoire et périlleuse, au mépris de sa propre sécurité et de celle des autres. Ces agissements délictueux ont fait l’objet de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Les investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis d’identifier le suspect et de l’interpeller dans la région de Mehdia, en périphérie de Kénitra. Il a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête supervisée par le parquet compétent, afin de déterminer l’ensemble des circonstances et motivations de cette affaire et d’identifier les éventuels complices impliqués dans ces actes criminels.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par la Direction générale de la sûreté nationale pour lutter contre les conduites dangereuses et les exhibitions routières qui menacent la sécurité des personnes, des biens et des usagers de la route.