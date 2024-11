Recherche d’emploi en Espagne: le visa passe de trois mois à un an

Le gouvernement espagnol a approuvé, mardi, une réforme de la loi sur les étrangers pour simplifier la régularisation des migrants en situation irrégulière en Espagne.

Cette mesure pourrait bénéficier à 900.000 personnes durant les trois prochaines années, soit 300.000 migrants par an, a souligné la ministre de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, Elma Saiz, lors d’une conférence de presse à l’issue du Conseil des ministres.

La responsable gouvernementale a indiqué que cette réforme est « la plus ambitieuse et complète » depuis l’adoption de la loi il y a 13 ans. Parmi les principales mesures annoncées, elle a mentionné la réduction du délai de séjour requis pour accéder aux dispositifs d’enracinement, passant de 3 à 2 ans.

Saiz a, en outre, précisé que tous les visas auront désormais une durée initiale d’un an. De plus, des protections spécifiques seront instaurées pour les travailleurs migrants saisonniers et les conditions de regroupement familial seront assouplies.

Le règlement en vigueur date de 2011 et, depuis lors, plusieurs modifications ont été apportées, la dernière en 2022, afin, entre autres, de créer l' »enracinement pour la formation », qui permet à ceux ayant vécu deux ans en Espagne de régulariser leur situation s’ils se forment dans un métier recherché par le marché du travail.

S.L.