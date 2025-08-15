Les prix des viandes rouges poursuivent leur flambée au Maroc (VIDEO)

Les prix de la viande rouge continuent de grimper dans la plupart des villes du Maroc, ce qui a provoqué l’indignation des citoyens.

Contacté par Le Site info, Hassan, boucher à Casablanca, a assuré que les prix de la viande sont élevés par rapport aux années précédentes.

Notre source a expliqué les professionnels et les consommateurs espéraient une baisse des prix, mais ceux-ci ont finalement augmenté. Cette hausse concerne les viandes de haute qualité, qu’il s’agisse d’agneau, de bœuf ou de chameau.

Et d’ajouter que les prix de l’agneau se situent entre 105 et 110 dirhams le kilo, tandis que ceux du bœuf varient entre 75 et 95 dirhams le kilo en gros.

N.M.