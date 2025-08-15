Taxis vs InDrive: une touriste étrangère filme une course-poursuite à Marrakech (VIDEO)

Une touriste étrangère à Marrakech a filmé une dangereuse course-poursuite engagée par un chauffeur de petit taxi, visant la voiture à bord de laquelle elle se trouvait, après avoir demandé un chauffeur InDrive, le service de transport via une application.

La vidéo montre la poursuite à travers les ruelles de la ville, une situation qui aurait pu provoquer un accident ou causer de graves blessures aux passagers des deux véhicules.

Sur la Toile, la scène a d’ailleurs suscité l’indignation et la colère de nombreux internautes. Pour eux, toute poursuite visant les chauffeurs InDrive devrait être effectuée par les autorités compétentes.

