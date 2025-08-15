Maroc
A la Une

Taxis vs InDrive: une touriste étrangère filme une course-poursuite à Marrakech (VIDEO)

Rédaction N15 août 2025 - 19:10

Une touriste étrangère à Marrakech a filmé une dangereuse course-poursuite engagée par un chauffeur de petit taxi, visant la voiture à bord de laquelle elle se trouvait, après avoir demandé un chauffeur InDrive, le service de transport via une application.

La vidéo montre la poursuite à travers les ruelles de la ville, une situation qui aurait pu provoquer un accident ou causer de graves blessures aux passagers des deux véhicules.

Sur la Toile, la scène a d’ailleurs suscité l’indignation et la colère de nombreux internautes. Pour eux, toute poursuite visant les chauffeurs InDrive devrait être effectuée par les autorités compétentes.

N.M.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Sahara, Algérie, élections 2026… L’intégralité du discours royal
Lire l'article









Tags
Rédaction N15 août 2025 - 19:10


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page