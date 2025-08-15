Maroc

Tourisme au Maroc: les nuitées dans les EHTC enregistrent une belle hausse

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)15 août 2025 - 18:23
Par LeSiteinfo avec MAP

Le volume des nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement touristique classés (EHTC) a affiché une hausse de 13% au titre du premier semestre de 2025 par rapport à la même période un an auparavant, selon l’Observatoire du Tourisme.

Ces nuitées se répartissent sur le tourisme national (+5%) et le tourisme international (+16%), précise l’Observatoire dans les statistiques sur le tourisme au Maroc pour le mois de juin 2025.

Durant cette période, les destinations Tanger (+24%), Casablanca (+18%), Fès (+16%), Essaouira (+14%), Agadir (+10%), Al Haouz (+9%), Marrakech (+6%) et Rabat (+5%) ont enregistré des résultats positifs par rapport à fin juin 2024, ajoute la même source.

S’agissant des recettes voyages en devises générées par l’activité touristique des non-résidents au Maroc, elles se sont élevées à plus de 53,961 milliards de dirhams au cours des six premiers mois de 2025, soit une variation de 10%.

A fin juin dernier, le volume des arrivées de touristes aux postes frontières a atteint 8.884.396 de touristes avec une évolution de 19% comparativement à la même période de 2024.

