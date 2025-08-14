Incendies de forêt: plusieurs arrestations en Espagne

Par LeSiteinfo avec MAP

La Garde civile espagnole a annoncé, jeudi, l’arrestation d’au moins quatre nouvelles personnes soupçonnées d’être responsables d’incendies de forêt, portant à une trentaine le nombre total d’interpellations liées aux feux qui ravagent le pays depuis le début de l’été.

Jeudi matin, un individu a été interpellé, suspecté d’avoir provoqué par négligence un incendie ayant ravagé environ 3.000 hectares dans les communes de Puercas de Aliste et Gallegos del Río, toujours en Castille-et-León.

Mardi, un autre homme a été arrêté, soupçonné d’être l’auteur d’un incendie volontaire ayant détruit près de 2.200 hectares dans les municipalités de Cuevas del Valle, Mombeltrán et El Arenal, en Castille-et-León. Cette région du nord-ouest, actuellement au centre de toutes les attentions, a déjà vu plus de 40.000 hectares partir en fumée, précise la Garde civile dans un communiqué.

Mercredi, un troisième suspect a été arrêté pour incendie criminel par imprudence à Filiel-Lucillo, où le feu a détruit deux hectares.

Quelques heures plus tôt, la Garde civile avait déjà annoncé l’arrestation d’un homme près de Málaga, dans le sud du pays, pour une série de six incendies forestiers déclenchés entre le 19 juillet et le 3 août. « Certains de ces feux ont été allumés à proximité immédiate d’habitations », souligne le communiqué, précisant qu’ils ont consumé au total quatre hectares.

Le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, rappelait que 25 personnes avaient déjà été arrêtées depuis le début de l’été pour avoir provoqué des incendies. Il a insisté sur le fait qu' »un nombre important » de ces feux étaient d’origine volontaire, tandis que d’autres résultaient d’actes d’imprudence.

La Castille-et-León reste l’épicentre du drame, avec des feux qui continuent de se propager. Deux volontaires y ont perdu la vie en tentant de maîtriser les flammes. Selon les données du Système européen d’information sur les feux de forêt (EFFIS), l’incendie en cours dans cette région a déjà réduit en cendres plus de 37.000 hectares depuis son déclenchement dimanche.

S.L.