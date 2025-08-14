Sport

Liga: le programme de la 1ère journée

Voici le programme de la 1re journée du Championnat d’Espagne de football qui sera disputée de vendredi à mardi (en heures de Paris, GMT+2):

Vendredi

(19h00) Gérone – Rayo Vallecano

(21h30) Villarreal – Real Oviedo

Samedi 16 août

(19h30) Majorque – FC Barcelone

(21h30) Alavés – Levante

Valence – Real Sociedad

Dimanche 17 août

(17h00) Celta Vigo – Getafe

(19h30) Athletic Bilbao – Séville FC

(21h30) Espanyol Barcelone – Atlético Madrid

Lundi 18 août (en heures de Paris, GMT+2)

(21h00) Elche – Betis Séville

Mardi 19 août

(21h00) Real Madrid – Osasuna

