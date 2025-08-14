Sport
Liga: le programme de la 1ère journée
Voici le programme de la 1re journée du Championnat d’Espagne de football qui sera disputée de vendredi à mardi (en heures de Paris, GMT+2):
Vendredi
(19h00) Gérone – Rayo Vallecano
(21h30) Villarreal – Real Oviedo
Samedi 16 août
(19h30) Majorque – FC Barcelone
(21h30) Alavés – Levante
Valence – Real Sociedad
Dimanche 17 août
(17h00) Celta Vigo – Getafe
(19h30) Athletic Bilbao – Séville FC
(21h30) Espanyol Barcelone – Atlético Madrid
Lundi 18 août (en heures de Paris, GMT+2)
(21h00) Elche – Betis Séville
Mardi 19 août
(21h00) Real Madrid – Osasuna
S.L.