Incendies en Espagne : sept blessés dont quatre dans un état critique

Par LeSiteinfo avec MAP

Sept personnes ont été blessées dont quatre dans un état critique à Castille-et-León (nord-ouest), l’une des régions d’Espagne les plus durement touchées par les incendies qui ravagent le pays depuis plusieurs jours, selon les autorités locales.

Un homme de 37 ans brûlé sur 85 % du corps a été hospitalisé mercredi, ont indiqué les autorités locales, notant que l’incendie qui touche Castille-et-León a également fait trois autres victimes : une femme de 56 ans, brûlée sur la moitié du corps, et deux hommes âgés de 64 et 36 ans.

La situation est également préoccupante en Galice (extrême nord-ouest), où quelque 11.500 hectares sont déjà partis en fumée. Dans la province d’Ourense, les pompiers peinent à maîtriser un vaste incendie à Chandrexa de Queixa.

Mardi, un volontaire de 35 ans avait trouvé la mort en combattant les flammes dans cette même région, où plus de 8.000 habitants ont été évacués par précaution dans les provinces de León et Zamora.

Le nord-ouest du pays concentre la majeure partie de la quinzaine de grands foyers qui mobilisent les pompiers. En Galice, le président régional Alfonso Rueda indique que 30 départs de feu sont éteints chaque jour.

La circulation des trains à grande vitesse entre Madrid et la Galice a été interrompue en raison d’un incendie menaçant les infrastructures, a annoncé le gestionnaire du réseau ferroviaire espagnol (Adif).

