Météo au Maroc: temps assez chaud et rafales de vent ce samedi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 16 août 2025:

– Temps chaud à localement très chaud sur les plaines intérieures Nord et Centre, le Sud-Est et l’intérieur du Souss et des provinces sahariennes et assez chaud sur l’Oriental.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses près des côtes Atlantiques et la Méditerranée.

– Nuages instables avec ondées ou averses orageuses locales sur le Haut Atlas et le Sud du pays.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Moyen et l’Anti-Atlas et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, le Sud de l’Oriental et le Nord des provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 14/19°C sur les Haut et Moyen Atlas, de 23/30°C sur le Sud- Est, l’Est des provinces sahariennes, le Saiss, les plaines intérieures, le Tangérois, et l’intérieur du Souss et de 18/24°C sur le reste du pays.

– Température en hausse sur la méditerranée, les plaines Atlantique Nord et Centre, le Souss et l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

S.L