Météo au Maroc: temps assez chaud et rafales de vent ce samedi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)15 août 2025 - 23:01
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 16 août 2025:

– Temps chaud à localement très chaud sur les plaines intérieures Nord et Centre, le Sud-Est et l’intérieur du Souss et des provinces sahariennes et assez chaud sur l’Oriental.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses près des côtes Atlantiques et la Méditerranée.

– Nuages instables avec ondées ou averses orageuses locales sur le Haut Atlas et le Sud du pays.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Moyen et l’Anti-Atlas et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, le Sud de l’Oriental et le Nord des provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 14/19°C sur les Haut et Moyen Atlas, de 23/30°C sur le Sud- Est, l’Est des provinces sahariennes, le Saiss, les plaines intérieures, le Tangérois, et l’intérieur du Souss et de 18/24°C sur le reste du pays.

– Température en hausse sur la méditerranée, les plaines Atlantique Nord et Centre, le Souss et l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

