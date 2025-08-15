Maroc
Rabat: l’imam de la moquée Hassan victime d’un malaise pendant le prêche du vendredi (VIDEO)

Rédaction N15 août 2025 - 17:25

Un incident survenu ce vendredi, lors de la prière, à la mosquée Hassan de Rabat, a semé la panique parmi les fidèles.

Alors qu’il prononçait son prêche, l’imam a été victime d’un malaise, a perdu l’équilibre et chuté brutalement du Minbar. Tentant de se ressaisir et de poursuivre sa « khutba », il a encore perdu connaissance, sous les regards alarmés des personnes présentes.

Un autre imam a rapidement pris le relais pour terminer le prêche tandis que les secours, alertés, intervenaient sur place. L’imam a ensuite été transporté à l’hôpital, où il a reçu les soins nécessaires et passé une série d’examens. Il a pu regagner son domicile dans la journée, apprend-t-on.

Sur la Toile, la scène, filmée par des fidèles, a largement circulé, suscitant de nombreuses interrogations sur les raisons de ce malaise et l’état de santé du prédicateur.

N.M.


