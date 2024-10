Maroc : les prix de plus de 100 médicaments vont baisser

Le secrétariat général du gouvernement s’apprête à publier une décision du ministère de la Santé et de la Protection sociale dans le Bulletin officiel, portant sur la baisse des prix de 169 médicaments.

Selon une source autorisée de Le Site info, 107 médicaments verront leur prix baisser entre 5 % et 10 %, 52 médicaments bénéficieront d’une réduction allant de 10 % à 30 %, et 10 médicaments connaîtront une baisse de prix comprise entre 30 % et 59 %.

La baisse de prix concerne des médicaments utilisés pour le traitement de cancers, de l’hypertension, de maladies cardiaques, de l’hépatite B, du psoriasis, de la maladie de Crohn, de l’épilepsie et de la schizophrénie.

Cette baisse de prix reflète l’engagement du ministère de la Santé à mettre en œuvre le projet royal visant à généraliser la couverture sanitaire pour tous les Marocains et à assurer l’accès aux médicaments à des prix abordables. Cette réduction soulagera les citoyens aux revenus limités et souffrant de maladies qui nécessitent des traitements coûteux.

