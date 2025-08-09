CHAN 2024 : Quand et où suivre Kenya-Maroc ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la sélection marocaine visent une nouvelle victoire contre le Kenya lors du match de la troisième journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des nations de football (CHAN-2024), prévu dimanche au stade Kasarani, après celle réalisée contre l’Angola, a affirmé, samedi à Nairobi, le joueur de l’équipe nationale, Khalid Baba.

«Nous espérons réaliser un résultat positif comme celui du premier match et nous sommes motivés pour décrocher les trois points de la victoire qui seront importants pour la suite de la compétition», a souligné Baba dans une déclaration à la presse, en marge de la séance d’entraînement de l’équipe nationale des joueurs locaux, effectuée au stade Sacco.

Il a indiqué que «la préparation pour le match se déroule bien pour mettre toutes les chances de notre côté, afin de s’imposer et faire le bonheur des supporters marocains».

«Nous allons disputer ce match avec la même envie et détermination pour la victoire», a-t-il mis en avant, précisant que «le fait de jouer contre le pays hôte nous conforte dans notre désir de gagner et ne constitue aucune pression sur le groupe».

Pour son coéquipier Salaheddine Errahouli, «les préparatifs se déroulent dans un climat de coopération et avec une envie pour la victoire».

«La victoire lors du premier match a été importante et une source de motivation pour bien entamer le deuxième match contre le Kenya», a-t-il relevé, ajoutant que «nous abordons chaque match comme une finale et nous nous préparons en conséquence pour se rapprocher davantage du titre qui reste notre principal objectif».

Selon lui, «les éléments nationaux sont habitués à évoluer devant le public de l’équipe adverse. Cela ne va pas nous empêcher de donner le meilleur de nous-mêmes pour remporter le match».

La sélection marocaine, exempte de la deuxième journée, jouera son deuxième match face au Kenya, dimanche, sur la pelouse du stade Kasarani à Nairobi. Les Lions de l’Atlas ont remporté leur premier match face à la sélection angolaise par 2 buts à 0, dimanche dernier.

Le match sera diffusé sur la chaîne Bein Sports 6. Coup d’envoi de la recontre à 13h (heure locale), au Safaricom Stadium Kasarani à Nairobi.