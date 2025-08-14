Affaire Ibtissam Lachgar: nouvelle décision de la justice  

Le tribunal de première instance de Rabat a décidé ce mercredi de reporter l’affaire dans laquelle Ibtissam Lachgar est poursuivie pour offense à la divinité. La prochaine audience est prévue le 27 août courant.

Rappelons que le ministère public a décidé de poursuivre l’accusée en détention provisoire. La poursuite d’Ibtissam Lachgar, fondatrice du mouvement « MALI » (Mouvement alternatif pour les libertés individuelles), en état d’arrestation intervient à l’issue de la garde à vue de 48 heures qu’elle a purgée.

Ibtissam Lachgar était apparue vêtue d’un tee-shirt jugé offensant envers la divinité. Ces faits ont suscité une vive indignation parmi les citoyens marocains, entraînant une vague de signalements et de commentaires indignés sur les réseaux sociaux.

Le Code pénal marocain prévoit, en cas « d’atteinte à la religion islamique », des peines allant de six mois à deux ans d’emprisonnement, ou une amende pouvant atteindre 200.000 dirhams. La peine peut être portée à cinq ans si l’infraction est commise publiquement ou par voie électronique.

N.M.