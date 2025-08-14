Météo Maroc: pluies et temps chaud ce vendredi

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 15 août 2025:

– Temps assez chaud à localement chaud sur les plaines intérieures, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines près des côtes Atlantiques et la Méditerranée.

– Averses orageuses locales avec rafales de vent assez fortes sur l’Atlas et ses régions voisines, les plaines de Tensift, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, Rhamna, Tadla, et les provinces sahariennes Débordement des nuages instables associés à des rafales de vent localement assez fortes vers El Gharb, le Saiss et l’intérieur du Chaouia vers la fin d’après-midi et en début de soirée.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, les Haut et Moyen Atlas et leurs régions voisines, les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 14/18°C sur les Haut et Moyen Atlas, de 23/30°C sur le Sud-Est, l’Est des provinces sahariennes, le Saiss, les plaines intérieures, le Tangérois, et l’intérieur du Souss et de 18/24°C sur le reste du pays.

– Température maximale en hausse sur les côtes atlantiques centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et sur le long du littoral atlantique.

