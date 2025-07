Le Chef de gouvernement s’exprime sur la réforme du système de la santé

Par LeSiteinfo avec MAP

Le processus législatif qualitatif inhérent au chantier de réforme du système de la santé a posé les fondements d’un arsenal juridique solide qui contribuera à restructurer le secteur selon une vision novatrice, a affirmé, lundi à la Chambre des représentants, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

Présentant un exposé lors de la séance plénière consacrée aux questions orales sur la politique générale et axée sur « Le système national de santé, entre les réalisations actuelles et les aspirations futures », Akhannouch a estimé que cette dynamique de réforme, distinctive de l’expérience marocaine, est de nature à consacrer la bonne gouvernance dans le secteur de la santé, tout en garantissant la continuité et la pérennité des réformes.

Le secteur de la santé « ne table plus aujourd’hui sur des solutions palliatives ni sur des initiatives conjoncturelles, mais s’appuie plutôt sur un arsenal juridique intégré », s’est félicité le Chef du gouvernement, citant principalement la loi-cadre relative au système national de santé, la loi relative à la création de la Haute Autorité de la Santé et celle relative à la création des Groupements sanitaires territoriaux.

Il s’agit aussi de la loi relative à la création de la fonction sanitaire, de la loi sur la création de l’Agence marocaine du médicament et des produits de santé et celle sur la création de l’Agence marocaine du sang et de ses dérivés, a-t-il énuméré.

Ces textes législatifs amorcent une véritable révolution dans le secteur de la santé, a fait valoir Akhannouch, rappelant les efforts soutenus déployés par le gouvernement pour les mettre en œuvre en parachevant l’arsenal juridique y afférent.

Ces efforts ont été couronnés par la désignation par le Roi Mohammed VI du président de la Haute Autorité de la Santé et des directeurs des deux Agences précitées qui ont déjà tenu leurs premiers Conseils d’administration, a relevé Akhannouch.

Mettant en évidence le lien entre la transition numérique et l’amélioration de la prise en charge médicale, Akhannouch a noté que l’Exécutif a accordé un intérêt capital à la digitalisation du système de santé en faisant des nouvelles technologies un outil majeur pour l’amélioration de l’efficacité de ce système.

Cet intérêt s’insère dans une vision globale tendant à simplifier et accélérer les procédures administratives et médicales afin de répondre aux besoins des citoyens de manière précise et efficace, a-t-il affirmé.

Le gouvernement s’emploie à accélérer la mise en œuvre des axes de ce système informatique et à garantir son déploiement efficace sur le terrain, dans une optique de complémentarité et de cohérence du système national de santé, notamment sur les plans de la gestion hospitalière, de la facturation et de la maîtrise des dossiers médicaux des usagers, outre les opportunités inédites offertes en termes d’exploitation des données sanitaires et de développement de la recherche scientifique et de l’innovation, a expliqué le Chef de l’Exécutif.

A cet égard, il a relevé que le ministère de la Santé et de la Protection sociale a entamé l’implémentation d’un système d’information sanitaire unifié au niveau national et œuvre à son élargissement pour couvrir les centres de santé de premier niveau, dans le but de garantir la complémentarité et la convergence transversale entre les différents acteurs de la santé et d’assurer la structure technique requise à l’accompagnement du dossier médical partagé.

Selon le Chef du gouvernement, cette démarche constitue, sur fond de généralisation de la couverture sanitaire, un outil majeur pour simplifier l’accès des citoyens aux services de santé, maîtriser la dépense médicale des ménages, tant au niveau du secteur public que de celui privé, et renforcer l’équité et la justice sanitaires en plaçant le citoyen au centre du système de santé.

