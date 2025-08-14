Maroc
A la Une

Vague de chaleur à Agadir: ruée vers les plages après le coucher du soleil (VIDEO)

Rédaction N14 août 2025 - 22:40

De nombreux citoyens se sont rendus, mercredi soir, sur la plage d’Agadir pour profiter de la baignade nocturne et échapper à la chaleur qui étouffait la ville.

Comme constaté par la caméra de Le Site info, les estivants ont profité des lieux pour se baigner, pratiquer du sport, jouer avec les enfants, admirer le coucher du soleil et savourer le calme nocturne de la plage.

Cet engouement pour les plages d’Agadir coïncide avec la vague de chaleur qui a touché plusieurs villes marocaines, poussant les citoyens à chercher un espace naturel pour atténuer les effets de la canicule.

N.M.


