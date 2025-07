Vers la baisse des prix des médicaments: ce que l’on sait

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de la Santé est parvenu, en concertation avec les parties concernées, à un consensus sur un nouveau décret qui permettra, une fois adopté, une baisse significative des prix des médicaments, tout en assurant un équilibre entre la protection du consommateur et la promotion de la production locale, a indiqué, lundi, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui.

En réponse à une question sur la « politique du médicament » à la Chambre des représentants, Tahraoui a précisé que son département a mené ce chantier dans le cadre d’une approche participative élargie, avec plus de 30 réunions avec les acteurs concernés, notamment les fédérations industrielles, les représentants des pharmaciens et des assurances, notant que ce nouveau modèle repose sur des principes innovants portant notamment sur la réduction des délais de révision des prix, la mise en œuvre progressive de la réforme pour garantir la stabilité, la préservation des médicaments à bas prix et la promotion de la production locale.

Ce projet de décret est désormais dans sa phase finale et sera prochainement soumis à la procédure d’adoption au sein du Conseil de gouvernement, a fait savoir le ministre, ajoutant que l’approche adoptée pour cette réforme se distingue par son caractère exhaustif prenant en compte les aspects juridique, technique et socio-économique.

Tahraoui a, à cet effet, souligné que le gouvernement a fait de la réforme du système de tarification des médicaments un choix souverain et responsable, dépassant l’aspect technique pour intégrer une dimension socio-économique profonde, visant à renforcer le pouvoir d’achat des citoyens, garantir l’équité dans l’accès aux médicaments et encourager l’investissement national dans ce secteur stratégique.

Par ailleurs, le ministre a évoqué le projet de création d’une plateforme logistique nationale unifiée pour l’approvisionnement des établissements de santé publics en médicaments et dispositifs médicaux, en phase avec les besoins des groupements sanitaires territoriaux, tout en réduisant le gaspillage causé par les ruptures de stock ou la péremption des médicaments, qui entraîne d’importantes pertes annuelles, ajoutant que ce système sera progressivement mis en place sur une période de 18 mois.

Pour ce qui est du renforcement de la souveraineté vaccinale, il a affirmé que des contrats d’approvisionnement ont été signés avec la société « Marbio », à Benslimane, portant sur trois vaccins majeurs (pneumococcique, méningocoque et hexavalent), tout en allouant plus d’un milliard de dirhams pour assurer 5,4 millions de doses au cours des années 2025 et 2026.

Il a également relevé qu’un comité scientifique spécial a été mis en place pour actualiser le calendrier vaccinal national et approuver les premiers vaccins produits localement, précisant que la société a déjà entamé la production et que les premières livraisons destinées au système de santé sont attendues avant fin 2025.

Ce chantier ne répond pas uniquement à des dysfonctionnements conjoncturels, mais jette les bases d’un nouveau modèle national en matière de médicaments et de vaccins, fondé sur la souveraineté, la transparence, la production locale et une distribution équitable, dans le cadre d’une vision stratégique plaçant la santé et la dignité du citoyen au cœur des priorités, a-t-il fait observer.

S.L