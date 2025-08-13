Maroc

Météo au Maroc: il fera encore chaud ce jeudi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)13 août 2025 - 23:01
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 14 août 2025:

– Temps assez chaud à localement chaud sur les plaines intérieures, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Des nuages instables avec ondées éparses sur l’Atlas et ses régions voisines, l’extrême Sud-Est et le Nord-Est des provinces sahariennes. – Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines près des côtes Atlantiques et la Méditerranée.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, les plaines centre, le Sud-Est et sur les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 14/18 °C sur les Haut et Moyen Atlas et les Hauts plateaux orientaux, de 23/30 °C sur le Sud-Est, l’Est des provinces sahariennes, le Saïss, les plaines intérieures, et l’intérieur du Souss et de 18/24 °C sur le reste du pays.

– Température maximale en baisse sur les plaines atlantiques Centre et les provinces saharienne et variant peu ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et sur le long du littoral atlantique.


