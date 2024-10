UNESCO : Rabat désignée capitale mondiale du livre 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Organisation des Nations unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) a annoncé, mardi, la désignation de la ville de Rabat comme Capitale mondiale du livre 2026.

« La directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, annonce la désignation de Rabat (Maroc) comme Capitale mondiale du livre 2026, sur la recommandation du Comité consultatif de la Capitale mondiale du livre », indique un communiqué de l’Organisation onusienne.

Citée dans le communiqué, Mme Azoulay s’est réjouie de l’annonce, en soulignant que « Rabat est un important carrefour culturel où le livre contribue à la transmission des savoirs et des arts dans toute leur diversité ».

L’industrie locale du livre, en plein essor, joue aussi un rôle crucial dans l’amélioration de l’éducation, a-t-elle ajouté.

Avec 54 maisons d’édition, le 3e plus grand salon international du livre et de l’édition en Afrique et un nombre croissant de librairies, l’industrie du livre n’est pas seulement un élément vital de l’économie créative de la ville, mais aussi un puissant moteur de la démocratisation du savoir, note le communiqué.

Et de préciser que l’UNESCO et le Comité consultatif de la Capitale mondiale du livre ont reconnu Rabat pour son « engagement clair » en faveur du développement de la littérature, de l’autonomisation des femmes et des jeunes par la lecture et de la lutte contre l’analphabétisme, en particulier dans les communautés les moins favorisées.

En tant que Capitale mondiale du livre pour 2026, Rabat conduira une série d’actions pour donner accès au livre et soutenir l’industrie locale de l’édition. Elle lancera aussi une initiative majeure pour renforcer l’accès de tous ses citoyens à l’alphabétisation. Ces actions contribueront à une croissance économique durable et aux avancées sociales de la ville, d’après l’UNESCO.

L’année de célébration débutera le 23 avril 2026, à l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, relève la même source.

Les villes désignées comme capitale mondiale du livre de l’UNESCO s’engagent à promouvoir le livre et la lecture pour tous les âges et tous les groupes, à l’intérieur et au-delà des frontières nationales, et à organiser un programme d’activités pour l’année.

Vingt-sixième ville à porter ce titre depuis 2001, Rabat succède à Madrid (2001), Alexandrie (2002), New Delhi (2003), Anvers (2004), Montréal (2005), Turin (2006), Bogota (2007), Amsterdam (2008), Beyrouth (2009), Ljubljana (2010), Buenos Aires (2011), Erevan (2012), Bangkok (2013), Port Harcourt (2014), Incheon (2015), Wroclaw (2016), Conakry (2017), Athènes (2018), Sharjah, (2019), Kuala Lumpur (2020), Tbilissi (2021), Guadalajara (2022), Accra (2023), Strasbourg (2024) et Rio de Janeiro (2025).

Le Comité consultatif de la Capitale mondiale du livre de l’UNESCO est composé de représentants de la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF), du Forum international des auteurs (IAF), de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques (IFLA), de l’Association internationale des éditeurs (UIE) et de l’UNESCO