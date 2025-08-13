Rabat: terrible incendie dans la fourrière municipale

Un violent incendie s’est déclaré mardi dans la fourrière municipale de Rabat, situé dans le quartier Yacoub El Mansour, ce qui a semé la panique parmi les habitants de la zone.

Selon les informations obtenues par Le Site info, les éléments de la protection civile se sont rendus immédiatement sur place dès qu’ils ont été alertés, afin de maîtriser les flammes.

L’incendie a causé d’importants dégâts matériels, les flammes ayant ravagé plusieurs voitures se trouvant à l’intérieur de la fourrière.

Par ailleurs, les autorités ont ouvert une enquête urgente pour déterminer les circonstances de ce drame.

N.M.