Ibtissam Lachgar présentée ce mardi devant le procureur du Roi à Rabat

Il est prévu que Ibtissam Lachgar soit présentée ce mardi matin devant le procureur du Roi près du tribunal de première instance de Rabat, pour des faits liés à des propos jugés offensants envers la divinité.

La militante, connue pour ses déclarations controversées, a été placée en garde à vue jusqu’à sa présentation devant le parquet compétent.

Ibtissam Lachgar était apparue vêtue d’un tee-shirt jugé offensant envers la divinité. Ces faits ont suscité une vive indignation parmi les citoyens marocains, entraînant une vague de signalements et de commentaires indignés sur les réseaux sociaux.

Le Code pénal marocain prévoit, en cas « d’atteinte à la religion islamique », des peines allant de six mois à deux ans d’emprisonnement, ou une amende pouvant atteindre 200.000 dirhams. La peine peut être portée à cinq ans si l’infraction est commise publiquement ou par voie électronique.