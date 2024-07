Maroc : nouvelle baisse des prix des médicaments

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a décidé de réduire les prix de plusieurs médicaments et de fixer les prix des médicaments originaux et génériques, en particulier les médicaments pour le traitement contre le cancer.

Selon les demandes soumises par les institutions pharmaceutiques, le décret numéro 1717.24 publié dans le numéro 7320 du Bulletin officiel fixe les prix de vente des médicaments originaux, variant entre 27,10 dirhams et 20.682 dirhams. Ce même décret a également approuvé les prix de vente de huit médicaments génériques entre 17 dirhams et 4 644 dirhams.

De plus, il a été décidé de réduire les prix de 15 médicaments, dont le médicament FLUCONAZOLE AGUETTANT, dont le prix est passé de 810 dirhams à 472 dirhams.