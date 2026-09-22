Maroc: la croissance prévue à 4,4% en 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

La croissance de l’économie nationale ralentirait de 4,9% en 2025 à 4,4% cette année, puis à 2,9% en 2027, selon les projections de Bank Al-Maghrib (BAM).

La valeur ajoutée agricole marquerait un rebond de 16% cette année, tenant compte d’une récolte céréalière estimée par le Département de l’Agriculture à 93 millions de quintaux (MQx), et reculerait de 7,6% en 2027 sous l’hypothèse d’un retour à une production céréalière moyenne de 50 MQx, indique BAM dans un communiqué publié à l’issue de la troisième réunion trimestrielle de 2026 de son Conseil.

Pour les activités non agricoles, leur rythme décélérerait de 4,5% en 2025 à 3,1% cette année, en lien avec une évolution moins favorable que prévu de certaines branches, notamment les industries extractives et manufacturières, avant de remonter à 4% en 2027.