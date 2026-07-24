La Bourse de Casablanca finit en hausse

La Bourse de Casablanca a fini en hausse vendredi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,43% à 17.743,11 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a pris 0,87% à 1.317,16 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a augmenté de 0,43% à 1.266,33 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, s’est apprécié de 0,18% à 1.752,13 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont clôturé sur des gains respectifs de 0,32% à 17.039,41 pts et de 0,36% à 15.274,72 pts.