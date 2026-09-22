Company Program 2026: les compétitions régionales révèlent les jeunes entrepreneurs de demain

Après plusieurs mois de formation, de coaching et de mises en situation pratiques, les jeunes participants au Company Program 2026 ont franchi une étape importante à l’issue des compétitions régionales. Ces rendez-vous ont permis aux équipes issues des lycées et des universités de présenter leurs Junior Entreprises et de défendre leurs projets devant des jurys composés de professionnels.

De la formation à la mise en pratique

De l’idée initiale à la présentation devant un jury, les participants ont été accompagnés dans la structuration de leurs projets, la répartition des rôles, le test de leur proposition de valeur et la préparation de leur argumentaire.

Les compétitions régionales ont ainsi constitué l’aboutissement de ce parcours, offrant aux jeunes une première expérience entrepreneuriale concrète et exigeante.

Une forte dynamique régionale

Organisées autour de deux catégories, Lycée et Université, les compétitions régionales ont mis en avant la créativité des jeunes, mais aussi la diversité des profils, des territoires et des projets portés par les 6.900 participants.

Dans la catégorie Lycée, 76 Junior Entreprises ont été créées à travers huit compétitions régionales, donnant lieu à la sélection de huit équipes lauréates.

Du côté des universités, 151 Junior Entreprises ont vu le jour lors de 12 compétitions régionales, permettant de sélectionner 17 équipes lauréates. Au total, 25 équipes ont ainsi été retenues pour poursuivre l’aventure au niveau national.

Des projets en prise avec les enjeux actuels

Les projets présentés témoignent d’un intérêt marqué pour les besoins concrets des territoires et les grands défis contemporains. Les jeunes ont notamment travaillé sur des solutions liées à la santé numérique, à l’agriculture intelligente, à la valorisation des ressources, aux énergies renouvelables, à la sécurité, à l’accessibilité, à l’inclusion et à l’économie circulaire.

Plusieurs initiatives intègrent également une dimension environnementale, illustrant la volonté des participants de proposer des réponses à la fois utiles, responsables et adaptées aux réalités locales.

Une mobilisation collective

Au-delà de la compétition, cette étape régionale a mobilisé les jeunes participants, les enseignants, les bénévoles, les membres des jurys, les établissements et les partenaires autour d’un objectif commun : faire de l’entrepreneuriat un véritable levier d’apprentissage, d’employabilité et de développement de la confiance en soi.

Le Company Program 2026 a ainsi permis à des milliers de jeunes de développer leurs compétences, de confronter leurs idées à la réalité du terrain et de se familiariser avec les exigences du monde entrepreneurial.

Les chiffres clés de l’édition 2026

6.900 jeunes formés et accompagnés

Plus de 120 établissements participants

Plus de 220 Junior Entreprises créées

460 enseignants et bénévoles mobilisés

12 villes représentées

25 équipes lauréates sélectionnées

Prochaine étape : la finale nationale à Casablanca

Les 25 équipes lauréates se retrouveront à Casablanca les 29 et 30 septembre 2026 pour l’étape nationale du Company Program.

La cérémonie de remise des Awards se tiendra le 30 septembre à la Cathédrale du Sacré-Cœur, l’un des lieux patrimoniaux emblématiques de Casablanca.

À cette occasion, les équipes sélectionnées auront l’opportunité de présenter une nouvelle fois leurs projets et de mettre en avant les compétences acquises tout au long de leur parcours.

INJAZ Al-Maghrib remercie les participants et partenaires

INJAZ Al-Maghrib adresse ses remerciements à l’ensemble des jeunes participants, aux établissements d’enseignement, aux enseignants, aux conseillers bénévoles, aux membres des jurys ainsi qu’aux partenaires institutionnels et privés mobilisés autour du Company Program 2026.

Leur engagement contribue à promouvoir l’esprit d’initiative, l’employabilité et l’entrepreneuriat auprès des jeunes au Maroc.