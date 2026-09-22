Bank Al-Maghrib maintient son taux directeur inchangé

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM), réuni mardi à Rabat, a décidé de maintenir le taux directeur inchangé à 2,25%.

« Tenant compte de la forte incertitude pesant sur les perspectives économiques et au regard de l’évolution à moyen terme de l’inflation à des niveaux modérés et de la consolidation attendue de la dynamique de l’activité économique non agricole, le Conseil a jugé approprié de maintenir le taux directeur inchangé à 2,25% », indique BAM dans un communiqué sur la 3ème réunion trimestrielle de 2026 de son Conseil.

Le Conseil continuera de suivre de près l’évolution de la conjoncture externe et interne et de fonder ses décisions, réunion par réunion, sur la base des données les plus actualisées.