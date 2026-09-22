OCP Maintenance Solutions et NTN Europe nouent un partenariat stratégique

NTN Europe, spécialiste de la mécanique de haute précision, et OCP Maintenance Solutions, filiale du Groupe OCP dédiée à la maintenance prédictive, annoncent la conclusion d’une alliance stratégique visant à accompagner les industriels européens dans l’amélioration de la fiabilité, de la disponibilité et de la performance de leurs équipements.

Dans un contexte marqué par des enjeux croissants de compétitivité, de continuité de production et de résilience industrielle, la maintenance constitue désormais un levier majeur de performance. À travers ce partenariat, les deux entreprises entendent proposer une approche intégrée de la maintenance prédictive, en combinant leur expertise des équipements tournants, la collecte et l’analyse des données ainsi que les technologies d’intelligence artificielle.

Une offre intégrée dédiée à la performance industrielle

Dans le cadre de cette alliance, NTN Europe, à travers sa marque SNR, apporte son expertise dans les roulements, les équipements tournants et le diagnostic industriel. De son côté, OCP Maintenance Solutions met à contribution ses technologies propriétaires i-Sense et i-Predict, dédiées à la surveillance et à l’analyse prédictive des équipements.

Cette complémentarité permettra d’accompagner les industriels à différentes étapes, depuis l’identification des actifs critiques jusqu’à l’analyse des données et au diagnostic, en passant par l’aide à la décision et l’accompagnement des équipes de maintenance.

L’objectif est de transformer les données collectées sur les équipements en décisions opérationnelles, afin d’anticiper les défaillances, de mieux planifier les interventions, de préserver la continuité de la production et d’optimiser la performance des actifs stratégiques.

Au-delà des solutions technologiques, l’offre mise également sur un accompagnement de proximité, avec des équipes capables d’adapter leur approche aux spécificités des secteurs et des environnements industriels de chaque client.

Un déploiement progressif sur les marchés européens

Le partenariat sera d’abord déployé en France, avant de s’étendre progressivement à d’autres marchés européens. Cette première phase doit permettre aux deux partenaires de répondre au plus près aux besoins des industriels et de préparer l’élargissement de l’offre à l’échelle européenne.

Cette alliance vient couronner près d’une année de collaboration entre les équipes de NTN Europe et d’OCP Maintenance Solutions. Elle s’appuie notamment sur plusieurs campagnes d’essais conjointes menées sur des roulements et des équipements tournants dans les installations techniques de NTN Europe.

Les deux partenaires peuvent également s’appuyer sur des déploiements déjà réalisés au Maroc, en Côte d’Ivoire, au Pakistan et en Inde.

« Les industriels n’attendent plus uniquement des technologies performantes ; ils attendent des résultats mesurables. Cette alliance répond à cette attente en réunissant des expertises complémentaires pour améliorer durablement la disponibilité des équipements et la performance des opérations », souligne Abdenour Jbili, CEO d’OCP Maintenance Solutions.

De son côté, Eric Malavasi, vice-président de NTN Europe, explique que cette alliance s’inscrit dans la volonté du groupe d’accompagner ses clients au-delà de la fourniture de produits, en leur proposant des solutions adaptées aux nouveaux enjeux de la maintenance industrielle.

« En associant notre expertise des équipements tournants aux technologies prédictives d’OCP Maintenance Solutions, nous souhaitons contribuer à une maintenance plus anticipative et davantage orientée vers la performance », affirme-t-il.