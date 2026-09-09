Maroc
Devises vs Dirham : les cours du mercredi 9 septembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 9 septembre.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,234 * 11,8936
1 DOLLAR U.S.A. 8,7914 * 10,217
1 DOLLAR CANADIEN 6,384 * 7,4192
1 LIVRE STERLING 11,924 * 13,858
1 LIVRE GIBRALTAR 11,924 * 13,858
1 FRANC SUISSE 10,873 * 12,637
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3412 * 2,7208
1 DINAR KOWEITIEN 28,488 * 33,108
1 DIRHAM E.A.U. 2,3935 * 2,7817
1 RIYAL QATARI 2,4117 * 2,8027
1 DINAR BAHREINI 23,319 * 27,101
100 YENS JAPONAIS 5,7347 * 6,6647
1 RIYAL OMANI 22,835 * 26,537
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