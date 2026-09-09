Maroc

Devises vs Dirham : les cours du mercredi 9 septembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)9 septembre 2026 - 09:56
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 9 septembre.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,234 * 11,8936

1 DOLLAR U.S.A. 8,7914 * 10,217

1 DOLLAR CANADIEN 6,384 * 7,4192

1 LIVRE STERLING 11,924 * 13,858

1 LIVRE GIBRALTAR 11,924 * 13,858

1 FRANC SUISSE 10,873 * 12,637

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3412 * 2,7208

1 DINAR KOWEITIEN 28,488 * 33,108

1 DIRHAM E.A.U. 2,3935 * 2,7817

1 RIYAL QATARI 2,4117 * 2,8027

1 DINAR BAHREINI 23,319 * 27,101

100 YENS JAPONAIS 5,7347 * 6,6647

1 RIYAL OMANI 22,835 * 26,537

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