Economie
Devises vs Dirham : les cours du lundi 7 septembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 7 septembre.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2264 * 11,8848
1 DOLLAR U.S.A. 8,8022 * 10,2296
1 DOLLAR CANADIEN 6,3627 * 7,3945
1 LIVRE STERLING 11,905 * 13,835
1 LIVRE GIBRALTAR 11,905 * 13,835
1 FRANC SUISSE 10,863 * 12,625
1 RIYAL SAOUDIEN 2,344 * 2,7242
1 DINAR KOWEITIEN 28,482 * 33,1
1 DIRHAM E.A.U. 2,3965 * 2,7851
1 RIYAL QATARI 2,4147 * 2,8063
1 DINAR BAHREINI 23,348 * 27,134
100 YENS JAPONAIS 5,6547 * 6,5717
1 RIYAL OMANI 22,863 * 26,571
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