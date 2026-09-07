Economie

Devises vs Dirham : les cours du lundi 7 septembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)7 septembre 2026 - 09:53
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 7 septembre.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2264 * 11,8848

1 DOLLAR U.S.A. 8,8022 * 10,2296

1 DOLLAR CANADIEN 6,3627 * 7,3945

1 LIVRE STERLING 11,905 * 13,835

1 LIVRE GIBRALTAR 11,905 * 13,835

1 FRANC SUISSE 10,863 * 12,625

1 RIYAL SAOUDIEN 2,344 * 2,7242

1 DINAR KOWEITIEN 28,482 * 33,1

1 DIRHAM E.A.U. 2,3965 * 2,7851

1 RIYAL QATARI 2,4147 * 2,8063

1 DINAR BAHREINI 23,348 * 27,134

100 YENS JAPONAIS 5,6547 * 6,5717

1 RIYAL OMANI 22,863 * 26,571

A regarder aussi


À Sidi Rahal, chevaux et quads sèment la terreur 
Lire l'article




Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)7 septembre 2026 - 09:53
Bouton retour en haut de la page