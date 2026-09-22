McKinsey nomme Yassir Zouaoui à la tête de ses activités au Maroc et en Afrique francophone

McKinsey & Company annonce une nouvelle étape de son développement au Maroc et en Afrique francophone, avec la nomination de Yassir Zouaoui en tant que Managing Partner pour la zone géographique. Il succède à Mehdi Lahrichi, qui a dirigé le bureau de 2021 à 2026, et dont le leadership a marqué une phase de développement significative pour le cabinet.

Présent de manière permanente à Casablanca depuis l’ouverture de son bureau en 2004, McKinsey accompagne les transformations économiques et sectorielles du Maroc, principalement auprès des acteurs du secteur privé, qui représentent aujourd’hui près de 90 % de son activité.

Fort de 20 ans d’expérience au sein du cabinet, Yassir Zouaoui a débuté sa carrière à Casablanca avant un transfert à Dubaï, où il a exercé pendant près de dix ans des responsabilités à l’échelle régionale et internationale. Il a notamment été responsable à l’échelle mondiale du pôle de compétences Développement Economique.

Le cabinet poursuit ainsi son engagement historique d’accompagner les acteurs publics et privés de la région dans leurs enjeux de croissance et de transformation. en mettant à leur disposition des expertises d’un solide réseau mondial, au service du développement local.

« Le Maroc est engagé dans des transformations d’ampleur. Notre ambition est de co-construire des résultats tangibles avec nos clients, en tant que véritable partenaire de création de valeur, pour les aider à relever leurs défis les plus stratégiques. C’est cette dynamique que nous portons, grâce à nos talents locaux et mondiaux, afin de générer un impact durable pour les acteurs économiques, le Maroc et l’ensemble de la région », déclare Yassir Zouaoui.

Le bureau marocain, qui connaît une croissance significative depuis plusieurs années, s’est récemment renforcé avec l’élection de nouveaux Partners, dont Oumaima Ayad et Selma El Manser. Cette présence marocaine s’illustre au plus haut niveau du cabinet, avec des Partners marocains dirigeant des pôles de compétences mondiaux à l’instar de la practice Énergie & Matériaux (GEM) ou encore Private Capital (PC).

Le leadership du bureau s’articule autour de pôles de compétences sectoriels et fonctionnels. Sur le plan sectoriel, le cabinet accompagne les leaders nationaux dans des domaines clés tels que les services financiers, la technologie, l’énergie, les minerais, les télécommunications et la distribution. Cette expertise sectorielle est complétée par une expertise fonctionnelle en stratégie, transformation et digital.

Le bureau joue également un rôle actif dans l’introduction d’innovations sur le marché marocain, en particulier dans les domaines du digital et de l’intelligence artificielle, en s’appuyant sur les capacités de QuantumBlack, AI by McKinsey pour générer un impact concret et adapté aux spécificités locales.

L’ancrage de McKinsey au sein de l’écosystème marocain se traduit également par un engagement sociétal actif, notamment à travers son réseau de plusieurs centaines d’alumni, le recrutement au sein des institutions académiques locales, ou encore des collaborations étroites avec le tissu associatif. Le bureau marocain de McKinsey fait d’ailleurs figure de proue des initiatives mondiales à impact social du cabinet.

« La nomination de Yassir Zouaoui témoigne de la place centrale qu’occupe le Maroc dans notre stratégie de développement sur le continent. Le bureau de Casablanca est un véritable vivier de talents et un hub d’innovation stratégique. Je me réjouis de pouvoir compter sur un collectif de Partners aussi solide et engagé. Ensemble, ils continueront à faire de nos équipes un moteur de création de valeur pour le Royaume et, plus largement, pour l’ensemble de l’Afrique », déclare Gregor Theisen, Directeur Associé Senior et Managing Partner Afrique.

A propos de McKinsey & Company

Fondé en 1926 et présent au Maroc depuis 2004, McKinsey & Company est un cabinet mondial de conseil en management qui accompagne les entreprises et les organisations dans l’accélération d’une croissance durable et inclusive. Nous travaillons aux côtés d’acteurs des secteurs privé, public et social pour les aider à relever leurs défis les plus complexes et à créer de la valeur pour l’ensemble de leurs parties prenantes.

En conjuguant réflexion stratégique, expertise sectorielle et technologies de pointe, nous les accompagnons dans leurs transformations, de leur conception à leur mise en œuvre, pour renforcer durablement leur performance, accélérer l’innovation et préparer leurs équipes aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.