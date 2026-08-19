Suspension des droits compensateurs : OCP relance ses exportations vers les États-Unis

OCP North America, filiale du Groupe OCP, annonce l’arrivée au Port de La Nouvelle-Orléans d’un navire transportant environ 54 000 tonnes de Triple Super Phosphate (TSP) en provenance du Maroc.

Le produit sera distribué aux agriculteurs américains, contribuant ainsi à renforcer la disponibilité des engrais à l’approche de la campagne agricole d’automne. Cette cargaison fait suite à la décision de l’administration américaine d’accorder une suspension temporaire des droits compensateurs (CVD) applicables aux importations d’engrais phosphatés marocains. Cette mesure contribue à rétablir l’accès des agriculteurs américains à une source supplémentaire d’approvisionnement en engrais phosphatés, après plusieurs années d’offre limitée.

A la suite de l’annonce de la suspension temporaire par l’administration américaine le 29 juin, le Groupe OCP a échangé avec le Département du Commerce et les autorités américaines compétentes, afin de clarifier les modalités de mise en œuvre et de garantir la conformité aux exigences applicables avant le lancement des livraisons. Les orientations nécessaires étant désormais finalisées et la demande des clients américains étant confirmée, les livraisons peuvent se poursuivre pendant la période de suspension temporaire des droits compensateurs applicables aux engrais phosphatés en provenance du Maroc.

« Cette cargaison témoigne de notre engagement à approvisionner le marché américain », a déclaré Kevin Kimm, CEO d’OCP North America en soulignant que « La suspension temporaire a permis le retour des engrais phosphatés marocains sur le marché américain. Nous nous concentrons désormais sur le renforcement de l’offre disponible et sur l’accès des agriculteurs américains aux engrais dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin. »

Le TSP joue en effet un rôle important dans l’approche d’OCP en matière de solutions de fertilisation customisées. En apportant le phosphore séparément des autres nutriments, le TSP offre aux agriculteurs une plus grande flexibilité pour adapter les apports aux besoins spécifiques de leurs cultures et de leurs sols. Cette approche favorise une gestion plus précise de la nutrition des plantes, conformément aux principes des 4R : apporter la bonne source de nutriments, à la bonne dose, au bon moment et au bon endroit (Right Source, Right Rate, Right Time, Right Place).

Plus de cinq années d’accès restreint aux engrais phosphatés marocains ont restreint les sources

d’approvisionnement disponibles pour les agriculteurs américains. Parallèlement, l’extraction nationale de phosphate aux États-Unis a diminué de plus de 50 % depuis 1995. Dans ce contexte, les conditions actuelles du marché ont conduit de nombreux agriculteurs à différer leurs décisions concernant l’application d’engrais pour cette saison.

L’arrivée de cette cargaison illustre également la capacité d’OCP à mobiliser sa chaîne d’approvisionnement pour répondre aux besoins du marché et à contribuer à un accès fiable à

des solutions de fertilisation à base de phosphate, adaptées aux besoins agronomiques locaux.

OCP a toujours privilégié une collaboration étroite avec les agriculteurs, les clients et les acteurs

de la filière afin de contribuer à la résilience de l’agriculture américaine. Si la suspension temporaire des droits permet à OCP de contribuer, à court terme, à l’amélioration de l’offre disponible pour les agriculteurs américains, une plus grande visibilité à long terme permettrait de soutenir la planification et les investissements dans les capacités d’OCP North America dédiées au marché américain et de contribuer à garantir, dans la durée, un approvisionnement adéquat en engrais pour les agriculteurs américains.