CHS et OCP North America annoncent un projet majeur pour renforcer l’approvisionnement en engrais phosphatés aux États-Unis

CHS, principale coopérative américaine détenue par des agriculteurs, et OCP North America, filiale du Groupe OCP, annoncent un projet de société commune visant à renforcer la production nationale d’engrais phosphatés aux États-Unis.

Les deux partenaires préparent la construction et l’exploitation d’une nouvelle unité de production au sein du Cornerstone Energy Park, à Waggaman, en Louisiane.

Avec un investissement pouvant atteindre 450 millions USD, l’installation devrait disposer d’une capacité de plus de 1 million de tonnes d’engrais phosphatés par an. Elle serait la première installation de ce type construite aux États-Unis depuis 1984.

Un partenariat fondé sur des expertises complémentaires: Dans le cadre de ce projet, le Groupe OCP fournira de l’acide phosphorique, s’appuyant sur son expertise mondiale et ses ressources dans le domaine des phosphates. Les produits finis seront distribués par OCP North America et CHS à travers leurs réseaux respectifs de distribution, desservant des agriculteurs, coopératives et distributeurs américains.

Ce partenariat associe ainsi l’expertise du Groupe OCP dans les phosphates à l’ancrage de CHS auprès du monde agricole américain et à son réseau de distribution, avec l’objectif de rapprocher la production des agriculteurs et de renforcer la résilience de l’approvisionnement. « Ce projet représente une étape majeure dans l’engagement d’OCP North America à servir l’agriculture américaine.

Avec CHS, nous souhaitons construire une infrastructure durable qui renforce la sécurité alimentaire des États-Unis et assure un approvisionnement fiable en solutions de fertilisation produites aux États-Unis, dont les agriculteurs américains ont besoin », a déclaré Kevin Kimm, CEO d’OCP North America.

« C’est un moment particulièrement important pour l’agriculture américaine », a déclaré Jay Debertin, président-directeur général de CHS. « En tant que coopérative détenue par des agriculteurs, notre mission est d’aider les agriculteurs à réussir. Avec OCP North America, nous avons l’opportunité de construire la première usine d’engrais phosphatés aux États-Unis depuis plus de 40 ans.

Cet investissement pourrait créer davantage de valeur pour nos membres en rapprochant la production d’engrais des agriculteurs américains et du réseau de coopératives. » 1 STRICTLY CONFIDENTIAL Une contribution à la résilience de l’approvisionnement américain: Les États-Unis importent actuellement environ 40 % des engrais à base de phosphate nécessaires pour répondre à la demande de leurs agriculteurs.

Selon les estimations des partenaires, la mise en service de cette nouvelle capacité pourrait réduire significativement la dépendance américaine aux importations d’engrais phosphatés. Le projet s’inscrit ainsi dans la priorité des États-Unis visant à développer leurs capacités nationales de production d’engrais.

Une demande a été soumise en vue d’un éventuel financement dans le cadre du programme FIELDS (Fertilizer Investment & Expansion for Long-term Domestic Supply) du Département américain de l’Agriculture (USDA). Un projet qui s’inscrit dans le processus de renforcement de la présence internationale du Groupe OCP:

Pour le Groupe OCP, ce projet illustre une approche combinant son ancrage industriel et son expertise avec une présence au plus près des principaux marchés agricoles mondiaux.

À travers OCP North America, le Groupe poursuit ainsi le développement de solutions phosphatées adaptées aux besoins de l’agriculture nord-américaine, contribuant au renforcement de la sécurité et de la résilience des chaînes d’approvisionnement agricoles. Le projet demeure soumis à l’obtention des approbations réglementaires usuelles, ainsi qu’à celles liées au projet et à son financement.