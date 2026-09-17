Nouvelles nominations à la tête des marques Renault et Dacia au Maroc

Renault Group Maroc annonce de nouvelles nominations au sein de ses activités commerciales, à la tête des marques Renault et Dacia.

À compter du 1er octobre 2026, Mehdi Yaroub est nommé Directeur Général de la marque Renault au Maroc, succédant à Mohamed Bennani qui quitte Renault Group.

Mehdi Yaroub reportera hiérarchiquement à Martin Domise, VP Sales & Operations, Renault Brand Europe & Maghreb Cluster, et fonctionnellement à Mohamed Bachiri, Directeur Général de Renault Group Maroc.

À compter du 1er novembre 2026, Emmanuel Bouvier est nommé Directeur Général de Renault Commerce Maroc et Directeur Général de la marque Dacia au Maroc, succédant à Mohamed Bachiri, qui assurait ces fonctions par intérim depuis le 1er juin 2026, en complément de ses fonctions de Directeur Général de Renault Group Maroc, qu’il conserve.

Emmanuel Bouvier reportera hiérarchiquement à Frank Marotte, VP Sales Dacia, et fonctionnellement à Mohamed Bachiri, Directeur Général de Renault Group Maroc.

Ces nominations s’inscrivent dans la continuité de la dynamique des marques Renault et Dacia au Maroc et traduisent la volonté de Renault Group de consolider leurs positions sur un marché automobile en pleine évolution.

Mehdi Yaroub, Directeur Général de la marque Renault au Maroc

Expert reconnu du commerce et du marketing automobile, Mehdi Yaroub évolue au sein de Renault Group depuis 2008. Son parcours, construit au Maroc et à l’international, l’a conduit à occuper plusieurs postes de responsabilité dans les fonctions Sales & Marketing.

Depuis 2021, Mehdi Yaroub dirige le marketing de la marque Renault au Maroc. À ce titre, il a piloté son repositionnement et son renouveau, ainsi que le lancement de plusieurs véhicules stratégiques sur le marché marocain.

Engagé également au sein de l’écosystème marketing national, il a été élu en 2025 Président du Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), une fonction qui marque la confiance de ses pairs et son engagement au service de la profession.

Emmanuel Bouvier Directeur Général de Renault Commerce Maroc Directeur Général de la marque Dacia au Maroc

Dirigeant expérimenté du secteur automobile, Emmanuel Bouvier compte près de 29 années de

carrière au sein de Renault Group, dans les domaines du commerce, du produit et du marketing. Son parcours, fortement international, l’a notamment conduit à exercer en Europe et en Asie.

Diplômé de l’ESCP Business School, Il contribue aux premières étapes du développement du véhicule

électrique comme Directeur de gamme Commerce entre 2010 et 2012, avant de prendre la Direction Marketing de l’Asie-Pacifique jusqu’en 2018. Il poursuit son parcours au sein du Groupe en prenant, de 2018 à 2021, la Direction Commerciale de la Business Unit Véhicule Électrique.

Depuis 2021, il contribue à la transformation du marketing des marques de Renault Group dans le

cadre des stratégies Renaulution et FutuREeady.