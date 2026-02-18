Stellantis annoncera ses résultats annuels 2025 le 26 février

Stellantis N.V. a annoncé aujourd’hui que ses résultats pour l’ensemble de l’exercice 2025 seront publiés le jeudi 26 février 2026.

Une webdiffusion audio en direct ainsi qu’une conférence téléphonique consacrées aux résultats annuels 2025 auront lieu le jeudi 26 février 2026, à 14h00 (CET) / 8h00 (EST).

Le communiqué de presse associé ainsi que les supports de présentation devraient être mis en ligne dans la section Investisseurs du site corporate de Stellantis vers 8h00 (CET) / 2h00 (EST), le jeudi 26 février 2026.

Les modalités d’accès à cette présentation sont disponibles dans la section Investisseurs du site internet de l’entreprise. Pour les personnes ne pouvant pas assister à la session en direct, un enregistrement sera accessible après l’événement.

À propos de Stellantis

Stellantis N.V. (NYSE : STLA / Euronext Milan : STLAM / Euronext Paris : STLAP) est l’un des principaux constructeurs automobiles mondiaux. Le groupe s’engage à offrir à ses clients la liberté de choisir leur mode de mobilité, en adoptant les technologies les plus récentes et en créant de la valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Son portefeuille unique de marques emblématiques et innovantes comprend : Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.stellantis.com.

D.Y