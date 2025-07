Le Groupe OCP, Ambipar, Liga do Araguaia et IAVA s’associent

Le Groupe OCP, leader mondial des solutions de nutrition des plantes et des engrais phosphatés, via sa filiale OCP Brasil (OCP Nutricrops), s’associe à Ambipar, à Liga do Araguaia et à l’Institut Agro-environnemental de la Vallée de l’Araguaia (IAVA) pour lancer le projet ALM Carbono Verde do Araguaia, une initiative majeure en faveur de l’agriculture durable et de la décarbonation au Brésil.

Un projet au service du climat, des sols et des communautés rurales

Le projet vise à restaurer jusqu’à 100 000 hectares de pâturages dégradés dans le biome du Cerrado (centre-ouest du Brésil), l’un des plus riches en biodiversité au monde, et à générer des crédits carbone à haute intégrité grâce à l’adoption de pratiques agricoles durables (ALM – Agricultural Land Management).

La première phase, déployée sur trois ans, prévoit la restauration de près de 80 000 hectares répartis sur environ 60 exploitations agricoles, avant d’atteindre l’objectif global de 100 000 hectares. Le projet s’inscrit dans la durée, avec une vision sur 50 ans et une génération de crédits carbone attendue entre 3 et 5 ans.

Des pratiques agricoles durables et un accompagnement scientifique

Les éleveurs participants seront formés et accompagnés dans la mise en œuvre de pratiques exemplaires, parmi lesquelles :

La gestion régénérative des sols ;

L’analyse du carbone organique présent dans les sols ;

L’adoption de cultures de couverture ;

L’usage raisonné des nutriments selon les principes 4R d’OCP (Bonne source, Bonne dose, Bon moment, Bon endroit) ;

L’intégration d’outils d’agriculture de précision.

Un suivi technique rigoureux sera assuré par des visites régulières pour optimiser l’impact sur la santé des sols et la captation du carbone.

Des ambitions partagées par les partenaires

Naoufal Mahdar, Senior Vice President Decarbonation & Climate Action chez OCP, déclare :

« Restaurer les pâturages dégradés au Brésil s’inscrit dans notre mission : nourrir les sols pour nourrir la planète. Cela reflète notre engagement en faveur d’une productivité durable, respectueuse du climat et de la biodiversité. »

Soraya Pires, Directrice Monde des Solutions Carbone chez Ambipar, affirme :

« Ce partenariat renforce notre leadership environnemental. Il combine conservation, développement territorial et création de crédits carbone dans une chaîne de valeur traçable, générant des bénéfices climatiques, sociaux et économiques. »

Marcos Stelzer, Directeur Général d’OCP Brésil, souligne :

« Ce projet s’appuie sur une initiative d’agriculture carbone réussie au Brésil et élargit notre action en faveur d’un élevage résilient et décarboné. L’innovation est notre moteur pour une agriculture durable. »

Braz Peres Neto, Président de Liga do Araguaia, ajoute :

« Ce projet marque un tournant collectif vers l’adoption de nouvelles pratiques agricoles et la construction de modèles économiques durables. »

Leonardo de Oliveira Gomes, Président de l’IAVA, conclut :

« Le projet jouera un rôle clé dans la transition d’une agriculture extensive vers une gestion régénérative des sols dans la vallée de l’Araguaia. »

À propos des partenaires

Groupe OCP

Basé au Maroc, OCP est un leader mondial des engrais phosphatés. Fort d’un chiffre d’affaires de plus de 9 milliards USD en 2024 et présent sur les cinq continents, il emploie plus de 17 000 personnes. Le Groupe mène une stratégie d’investissement vert (2023–2027) de 13 milliards USD, visant :

100 % d’utilisation d’eau non conventionnelle dès 2025 ;

100 % d’énergie propre d’ici 2027 ;

La neutralité carbone (scopes 1 et 2) d’ici 2030, et scope 3 d’ici 2040.

👉 Plus d’infos : www.ocpgroup.ma

OCP Nutricrops

Filiale du Groupe OCP, OCP Nutricrops propose des solutions personnalisées de nutrition des sols et des plantes, en intégrant des technologies avancées et des données agricoles de précision, avec l’appui de l’UM6P et de partenaires internationaux.

👉 Plus d’infos : www.ocpnutricrops.com

OCP Brasil

Présente au Brésil depuis 2010, OCP Brasil fournit des solutions durables pour l’agriculture et l’alimentation animale, en contribuant à la sécurité alimentaire mondiale.

👉 Plus d’infos : www.ocpbrasil.com.br

Ambipar

Entreprise brésilienne leader des solutions environnementales, Ambipar est active dans 41 pays avec plus de 23 000 employés, 600 bases opérationnelles et plus de 100 solutions d’économie circulaire. Elle est cotée à la B3 et à la Bourse de New York, et ses actions sont classées « vertes » par Standard & Poor’s.

👉 Plus d’infos : www.ambipar.com

Liga do Araguaia

Mouvement régional né en 2014, regroupant plus de 60 élevages bovins dans le Mato Grosso, la Liga promeut un élevage durable, productif et respectueux de l’environnement. Elle agit autour de cinq piliers : productivité, conservation, réduction des émissions, bien-être animal, et tourisme.

IAVA (Institut Agro-environnemental de la Vallée de l’Araguaia)

L’IAVA œuvre à un modèle agricole équilibré entre performance économique, impact social et responsabilité environnementale. Il accompagne les producteurs locaux dans l’adoption de pratiques agricoles durables et développe des partenariats stratégiques.