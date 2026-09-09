LASOBIO ouvre son usine aux normes pharmaceutiques aux entrepreneurs marocains

LASOBIO franchit un nouveau jalon dans son développement avec l’inauguration d’une nouvelle unité industrielle dédiée à la production de compléments alimentaires, de produits cosmétiques et de boissons fonctionnelles. Fruit d’un investissement de 100 millions de dirhams, cette plateforme traduit l’ambition du laboratoire de mettre au service du marché marocain et international un outil industriel répondant à des exigences élevées de qualité, de traçabilité et d’innovation.

Fort de plus de quarante-cinq années d’expérience, le groupe concrétise ainsi une vision fondée sur une conviction : rendre le bien-être accessible au plus grand nombre à travers des produits de qualité, dont les ingrédients s’appuient sur des études cliniques, tout en tenant compte du pouvoir d’achat des consommateurs.

« Le bien-être n’est pas un privilège, c’est un droit. Cette unité nous permet de donner une traduction industrielle concrète à cette conviction, en mettant la qualité, la confiance et l’utilité pour le consommateur au cœur de notre démarche. » déclare Hatim El Kabbaj, DG Lasobio filiale du groupe Promamec.

Un outil industriel conçu pour maîtriser toute la chaîne de valeur

Équipée selon des normes pharmaceutiques, la nouvelle plateforme repose sur trois piliers : garantir la qualité des produits grâce aux équipements et au savoir-faire industriel, assurer la traçabilité des matières premières grâce à la maîtrise de la chaîne d’approvisionnement et veiller à l’apport réel des produits au bien-être du consommateur. Sur une surface technique de 2 500 m², elle permet de développer des compléments alimentaires, des cosmétiques et des boissons fonctionnelles sous sept formes galéniques, avec une capacité de production de 3 millions d’unités par forme galénique. LASOBIO s’appuie également sur un éventail de matières premières de qualité dont les effets sont documentés par des études cliniques, ainsi que sur un catalogue de formules à haute performance. L’unité bénéficie par ailleurs de partenariats technologiques et industriels internationaux de premier rang.

Une plateforme également ouverte aux professionnels du secteur

Au-delà de ses propres marques, LASOBIO souhaite faire de cette infrastructure un outil au service de l’écosystème. Les professionnels du secteur pourront ainsi s’appuyer sur ses capacités industrielles pour développer leurs projets et leurs marques. Cette ouverture participe à l’ambition du laboratoire de devenir un partenaire de confiance et de référence au Maroc dans le domaine des compléments alimentaires, des boissons fonctionnelles et des cosmétiques, sur un marché porté par des consommateurs de plus en plus attentifs à la qualité, à l’origine des ingrédients et à la réalité scientifique des bénéfices annoncés. La nouvelle unité intègre notamment une méthode d’extraction végétale destinée à valoriser les plantes thérapeutiques marocaines et à capter localement la valeur issue de leur transformation industrielle. Elle embarque également un procédé de transformation moléculaire permettant de proposer certains actifs sous des formes galéniques jusqu’ici indisponibles dans le Royaume, notamment les boissons fonctionnelles et les sérums. À travers ces innovations, LASOBIO entend contribuer à la montée en gamme de l’industrie nationale en internalisant des savoir-faire avancés et en renforçant la capacité du Maroc à produire selon des standards internationaux.

« Produire au Maroc n’impose aucun compromis sur le niveau d’exigence. Notre ambition est de démontrer qu’un acteur industriel marocain peut atteindre des standards comparables à ceux des grands opérateurs internationaux tout en développant une offre pensée pour les besoins du consommateur marocain. » affirme , Ismail Guezzar directeur Business Développement de LASOBIO.

150 emplois directs et près de 500 emplois indirects à l’horizon 2030

Dès sa première phase, le site emploiera une soixantaine de collaborateurs directs. À la montée en charge complète, à l’horizon 2030, ce sont plus de 150 emplois directs et près de 500 emplois indirects qui seront créés dans la filière agricole, la logistique, la distribution et les services avec une priorité donnée aux compétences nationales, à l’emploi des jeunes et des femmes, et à la formation continue de nos équipes.

Du Maroc à l’Europe : une ambition internationale déjà engagée

La nouvelle plateforme doit également accompagner le développement de LASOBIO à l’international. Le groupe prépare notamment son déploiement européen à travers sa marque allemande H3R LAB, qui sera distribuée dans plus de 1 000 points de vente en Allemagne dès janvier 2027. Cette dynamique s’appuiera parallèlement sur le renforcement de la production au Maroc et se prolongera par l’ouverture de nouveaux débouchés à l’export, avec le lancement des exportations vers le Royaume-Uni prévu en 2027. LASOBIO entend ainsi consolider son ancrage industriel national tout en développant ses partenariats avec des acteurs internationaux des secteurs des compléments alimentaires, des boissons fonctionnelles Britannique (Goodrays) et de la cosmétique. À travers son outil industriel et ses investissements en Europe, l’entreprise entend ainsi démontrer la capacité d’un acteur marocain à se positionner aux côtés des références internationales du secteur.

« Cet investissement n’est pas un tournant : c’est une concrétisation. Il donne aujourd’hui une réalité industrielle à une vision portée depuis près de cinq décennies et nous donne les moyens de déployer davantage notre savoir-faire au Maroc comme à l’international. » confirme Hatim El Kabbaj, Hatim El Kabbaj, DG Lasobio filiale du groupe Promamec. La plateforme doit désormais donner au groupe les moyens d’élargir son offre, de renforcer ses partenariats internationaux et de poursuivre sa montée en puissance au Maroc comme à l’étranger.

LASOBIO nourrit également l’ambition, à terme, de devenir un acteur majeur de l’industrie pharmaceutique, une activité appelée à compléter son offre actuelle. Cette trajectoire reste guidée par une même priorité : mettre à la disposition du consommateur marocain des solutions innovantes et utiles à son bien-être, tout en construisant un acteur local capable de rivaliser avec les grandes références internationales.