Economie
La Bourse de Casablanca débute ses échanges en baisse ce jeudi
Par LeSiteinfo avec MAP
La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en baisse jeudi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,25% à 18.777,86 points (pts).
Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, cédait 0,19% à 1.356,95 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, reculait de 0,39% à 1.381,97 pts.
Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, cédait 0,22% à 1.810,65 pts.
Mercredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,65%.
S.L.
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