La Bourse de Casablanca débute ses échanges en baisse ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en baisse jeudi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,25% à 18.777,86 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, cédait 0,19% à 1.356,95 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, reculait de 0,39% à 1.381,97 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, cédait 0,22% à 1.810,65 pts.

Mercredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,65%.

S.L.