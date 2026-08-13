Éclipse solaire : un spectacle exceptionnel observé dans plusieurs villes du Maroc

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Par LeSiteinfo avec MAP

A Tanger, habitants et visiteurs de tous âges ont pu admirer, mercredi soir, une éclipse solaire partielle, un phénomène observé dans plusieurs autres villes marocaines, avec un taux d’occultation du Soleil variable selon les régions.

De nombreuses personnes, notamment des passionnés d’astronomie, se sont rassemblés à différents endroits de Tanger pour observer, par un temps clair, l’éclipse solaire depuis son début vers 18h44 jusqu’à sa fin.

Elles ont veillé à respecter les consignes de sécurité et à éviter de regarder directement le Soleil, notamment pour les enfants, en raison des risques de lésions oculaires liés à l’observation d’une éclipse solaire sans protection adéquate.

Dans le quartier de Houara, sur la côte atlantique, où la MAP était présente, l’Association Sigma pour l’éducation, la science et la culture a organisé une sortie destinée à permettre aux personnes intéressées d’observer l’éclipse en toute sécurité.

Dans une déclaration à la MAP, Said Rachafi, professeur à la Faculté des sciences et technologies de l’université Abdelmalek Essaädi et président de l’Association Sigma, a indiqué que l’éclipse observée ce mercredi à Tanger était partielle, avec un taux d’occultation d’environ 92% du disque solaire.

Rachafi, également professeur à l’Université de Louvain en Belgique et chargé de cours dans plusieurs universités européennes, a ajouté qu’une éclipse solaire totale sera visible à Tanger le 2 août 2027, précisant que, selon les conditions d’observation, ce phénomène permettra notamment de distinguer clairement plusieurs planètes, dont Jupiter et Mercure.

Il a relevé que les scientifiques anticipaient ce phénomène astronomique, visible dans plusieurs villes marocaines, soulignant que les éclipses font l’objet d’une attention particulière de la part des spécialistes, qui en prédisent avec précision les dates plusieurs années à l’avance.

Pour sa part, l’astronome français Hoyer Vincent, membre de la Fondation Sigma à Tanger, a déclaré que l’éclipse était parfaitement visible depuis la ville du Détroit, notamment grâce à un ciel dégagé.

Hoyer Vincent, qui a encadré une partie du public présent avant le début de l’éclipse, a expliqué que de magnifiques photographies de ce phénomène astronomique rare avaient été prises, rendant cette observation particulièrement mémorable pour les passionnés d’astronomie comme pour le grand public.

Il est à noter qu’une éclipse solaire se produit lorsque le Soleil, la Lune et la Terre se retrouvent alignés. Lors d’un alignement parfait observé depuis une région donnée du globe terrestre, le disque lunaire peut alors masquer entièrement le disque solaire, donnant lieu à une éclipse totale.

Au Maroc, l’éclipse a été partielle, le Royaume se trouvant en dehors de la bande de totalité et dans la zone de pénombre de la Lune, selon l’Observatoire astronomique d’Oukaïmeden.

S.L