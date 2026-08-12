La Bourse de Casablanca gagne du terrain ce mercredi à la clôture

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a gagné du terrain mercredi à la clôture, son indice principal, le MASI, progressant de 0,65% à 18.825,54 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a gagné 0,27% à 1.359,54 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est apprécié de 1,17% à 1387,43 pts.

S.L.