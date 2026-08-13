Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 13 août
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 13 août :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1933 11,8463
1 DOLLAR U.S.A. 8,84760 10,2824
1 DOLLAR CANADIEN 6,34110 7,36930
1 LIVRE STERLING 11,9310 13,8650
1 LIVRE GIBRALTAR 11,9310 13,8650
1 FRANC SUISSE 10,8730 12,6370
1 RIYAL SAOUDIEN 2,35640 2,73860
1 DINAR KOWEITIEN 28,6570 33,3030
1 DIRHAM E.A.U 2,40890 2,79950
1 RIYAL QATARI 2,42680 2,82040
1 DINAR BAHREINI 23,4680 27,2740
100 YENS JAPONAIS 5,55130 6,45150
1 RIYAL OMANI 22,9810 26,7070
A regarder aussi
Pourquoi le Maroc a perdu contre la France ? (CHEBKA)