Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 13 août

Rédaction N13 août 2026 - 09:36

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 13 août :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1933 11,8463

1 DOLLAR U.S.A. 8,84760 10,2824

1 DOLLAR CANADIEN 6,34110 7,36930

1 LIVRE STERLING 11,9310 13,8650

1 LIVRE GIBRALTAR 11,9310 13,8650

1 FRANC SUISSE 10,8730 12,6370

1 RIYAL SAOUDIEN 2,35640 2,73860

1 DINAR KOWEITIEN 28,6570 33,3030

1 DIRHAM E.A.U 2,40890 2,79950

1 RIYAL QATARI 2,42680 2,82040

1 DINAR BAHREINI 23,4680 27,2740

100 YENS JAPONAIS 5,55130 6,45150

1 RIYAL OMANI 22,9810 26,7070

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