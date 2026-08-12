Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 12 août

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)12 août 2026 - 10:07
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 12 août :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1996 11,8536

1 DOLLAR U.S.A. 8,84000 10,2736

1 DOLLAR CANADIEN 6,34470 7,37350

1 LIVRE STERLING 11,9430 13,8790

1 LIVRE GIBRALTAR 11,9430 13,8790

1 FRANC SUISSE 10,8830 12,6470

1 RIYAL SAOUDIEN 2,35440 2,73620

1 DINAR KOWEITIEN 28,6080 33,2480

1 DIRHAM E.A.U. 2,40680 2,79710

1 RIYAL QATARI 2,42480 2,81800

1 DINAR BAHREINI 23,4490 27,2510

100 YENS JAPONAIS 5,54650 6,44590

1 RIYAL OMANI 22,9610 26,6850

S.L.

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