La Bourse de Casablanca termine ses échanges dans le rouge ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé dans le rouge mercredi, son indice principal, le MASI, cédant 0,34% à 17.739,77 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,3% à 1.307,76 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,32% à 1.268,86 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a baissé de 0,26% à 1.755,4 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont clôturé sur des pertes respectives de 0,16% à 17.033,75 pts et de 0,25% à 15.287,02 pts.

S.L.